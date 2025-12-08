Muğla’nın Ortaca ilçesinde, ağır vasıta araçların yoğun kullanımı nedeniyle yıpranan karayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 13.45 sıralarında 48 AIH plakalı motosiklet, karayolu üzerindeki bozuk zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola devrildi.

Kaza, özel bir hastanenin önünde gerçekleşti. Olayı gören hastane personeli, ambulansla hızla müdahalede bulundu. Yaralı sürücü, ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Asfalttaki tahribat tehlike yaratıyor

Kazanın, Muğla–Fethiye D-400 karayolunun şehir giriş kavşağı yakınında meydana geldiği öğrenildi. Bölge sakinlerinin iddiasına göre, ağır tonajlı araçların sürekli geçişi nedeniyle asfalt üzerinde ciddi bozulmalar oluştu. Vatandaşların Karayolları’na birçok kez şikayette bulunduğu ancak gerekli onarımın yapılmadığı ileri sürüldü.

İnceleme başlatıldı

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yol üzerindeki bozulmanın trafik güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.