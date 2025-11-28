Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’nin en yoğun turizm akslarından biri olan Ölüdeniz yolunda yürüttüğü kapsamlı yol ve altyapı yatırımında çalışmaları sürdürüyor. Toplam 328 milyon TL bütçeyle planlanan projede, tamamlanan etapların ardından 2. ve 4. etaplarda imalatlar devam ediyor.

İlk etaplar tamamlandı

Proje kapsamında Patlangıç–Ovacık güzergâhını kapsayan 1. etap ile Hisarönü–Ölüdeniz arasındaki 3. etap çalışmaları tamamlandı. Bu bölümlerde sıcak asfalt uygulamaları, yol genişletme işlemleri ve güvenlik donatıları hayata geçirildi. Aynı zamanda içme suyu hatları yenilendi, bordür, parke ve hendek beton kaplamaları yapıldı. Motorcular için özel güvenlik bariyerleri de bu etaplarda uygulamaya alındı.

Ovacık ve Kayaköy hattında çalışmalar sürüyor

Ovacık–şehir içi hattını kapsayan 2. etapta yağmur suyu altyapısı, kaldırım düzenlemeleri, sıcak asfalt serimi, istinat duvarları ve kavşak düzenlemeleri plan doğrultusunda ilerliyor. Ölüdeniz–Kayaköy yolunu kapsayan 4. etapta ise içme suyu hattı yenileme çalışmaları ile birlikte asfalt serimi yapılıyor. Bu bölümde ayrıca yağmur suyu, telekomünikasyon ve internet altyapı imalatları da eş zamanlı yürütülüyor.

Altyapı ve üstyapı birlikte ele alındı

Genel proje tamamlandığında on binlerce metre sıcak asfalt, içme suyu ve yağmur suyu hattı ile çelik otokorkuluk imalatı bölgede hizmete alınacak. Çalışmalarla hem trafik güvenliğinin artırılması hem de uzun vadeli altyapı sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

Aras: Ölüdeniz’e yakışan bir ulaşım ağı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeyle ilgili değerlendirmesinde, Ölüdeniz’in yalnızca Muğla için değil Türkiye turizmi için de stratejik bir bölge olduğunu vurguladı. Aras, tamamlanan her etapla birlikte bölgenin konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısına kavuştuğunu belirterek, yol yatırımlarının aynı zamanda turizm ve günlük yaşamı destekleyen kalıcı çözümler sunduğunu ifade etti.