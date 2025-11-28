İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları Büro Amirliği, bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı.

Evde ve üzerlerinde yapılan aramada binlerce hap bulundu

Belirlenen adrese düzenlenen baskında hem ikamette hem de şüphelilerin üzerlerinde arama yapıldı. Polis, 121 beyaz kutu içerisinde paketlenmiş 6 bin 776 adet uyuşturucu içerikli hap ile 11 adet captagona el koydu.

Üç kişi gözaltına alındı

Operasyonda İ.G. (52), M.E. (23) ve M.A. (32) isimli üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken ele geçirilen haplar muhafaza altına alındı.

Kimlik sorgusunda iki ismin arandığı ortaya çıktı

Gözaltına alınanlardan İ.G.’nin dolandırıcılık suçundan adli para cezasıyla arandığı, M.A.’nın ise çeşitli suçlardan toplam 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Üç şüpheli, işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Soruşturma genişletildi

Polis ekiplerinin, uyuşturucu hapların kaynağı ve dağıtım ağının tespitine yönelik çalışmaları devam ediyor.