Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, gökyüzünü renklendirirken talihsiz bir kazayla sarsıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel pilotlar ve adrenalin tutkunlarının gösterileriyle devam eden etkinlikte, iki paraşüt havada çarpıştı.

Belcekız Plajı’nda çarpışma anı

Olay, festivalin en yoğun ilgi gören gösterilerinden biri sırasında, Belcekız Plajı semalarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, aynı anda inişe geçen bir single (tekli) ve bir tandem (ikili) yamaç paraşütü rüzgârın yön değiştirmesiyle birbirine temas etti. Çarpışmanın etkisiyle paraşütler dengesini kaybederek sert iniş yaptı.

3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri hızla müdahale etti

Kaza sonrası bölgeye kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, durumlarının kontrol altında olduğu öğrenildi.

Festival güvenliği yeniden gündemde

Ölüdeniz Hava Oyunları, her yıl binlerce yerli ve yabancı sporcunun katıldığı uluslararası bir etkinlik olarak biliniyor. Ancak son yaşanan kaza, festival güvenliği ve iniş koordinasyonu konularında yeniden tartışma yarattı. Uzmanlar, hava yoğunluğu ve rüzgâr değişimlerinin paraşütçüler için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.