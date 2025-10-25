Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), son günlerde kamuoyunda yer alan “Bodrum’un 10 günlük suyu kaldı” ve “baraj suları kirlendi” iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, Bodrum’a suyun Geyik ve Mumcular Barajları ile yeraltı su kaynaklarından sağlandığı, mevcut durumda kentte herhangi bir su kesintisi riski bulunmadığı vurgulandı.

MUSKİ açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bodrum’a su sağlayan barajlarda su seviyesinin azaldığı doğrudur ancak bu, Bodrum’a su verilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Şu anda Bodrum’a saniyede 1000 ila 1100 litre su sağlanmaktadır. Bunun 300 ila 400 litrelik kısmı Geyik Barajı’ndan, geri kalanı ise Çamköy, Karaova Mumcular ve Bodrum yeraltı sularından karşılanmaktadır.”

Alternatif su kaynakları devreye alındı

Olası su azalmalarına karşı tüm önlemlerin alındığını belirten MUSKİ, Akgedik Barajı’ndan Bodrum’a su aktarımıiçin gerekli hat çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, “2024 yılında Akgedik Barajı’ndan 850 bin metreküp su sağlandı. Geyik Barajı’ndaki suyun tükenmesi durumunda Akgedik Barajı su alma sistemi devreye girmeye hazırdır. Dolayısıyla Bodrum’da su kesintisi söz konusu değildir, ancak vatandaşlarımızdan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz” denildi.

“Barajlardan alınan su doğrudan halka verilmez”

MUSKİ, suyun kirli olduğu iddialarını da yalanlayarak, barajlardan alınan suyun çok aşamalı arıtma işlemlerinden geçirildiğini vurguladı: “Barajlardan alınan ham su arıtılmadan halka verilmez. Su önce ozonlama ünitesinde işleme alınır, ardından ileri oksidasyon, flokülasyon, koagülasyon, yavaş kum filtrasyonu ve son dezenfeksiyon aşamalarından geçerek şehir depolarına iletilir. Ayrıca suyun kalitesi Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.”

“Desalinasyon tesisi için süreç başladı”

MUSKİ, iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı uzun vadeli çözümler kapsamında, deniz suyundan içme ve kullanma suyu elde edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü de açıkladı. Turgutreis’te kurulacak desalinasyon (deniz suyu arıtma) tesisi için ihaleye çıkıldığını belirten MUSKİ, “İhale süreci tamamlandıktan sonra yapım aşamasına geçilecektir” ifadelerini kullandı.