Sultanlar Ligi’nin 9’uncu haftasında düşme hattındaki Göztepe, İzmir’de ağırladığı Beşiktaş’ı nefes kesen mücadelede 3-2 mağlup etti.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşma, ilk setten sonra tribünlerde yaşanan gerginlik nedeniyle durdu.

İki takım taraftarlarının karıştığı olaylar üzerine seyirciler tamamen salondan çıkarıldı ve maç seyircisiz devam etti.

Karşılaşma 4 saati aştı

Saat 15.00’te başlayan mücadele, olaylar ve oyun içi duraksamalar nedeniyle yaklaşık 4 saat sonra tamamlandı.

Beşiktaş ilk seti 20-25 kazanarak öne geçti ancak Göztepe, ikinci ve üçüncü setleri 25-23’lük skorlarla alarak üstünlüğü eline geçirdi.

Beşiktaş direndi ama tie-break’e gidildi

Beşiktaş, dördüncü seti 18-25 kazanarak maçı tie-break’e taşıdı. Final setinde daha az hata yapan Göztepe, 15-10’luk skorla galibiyete ulaştı.

Göztepe nefes aldı, Beşiktaş’ta kriz büyüyor

Göztepe bu sonuçla sezonun 2’nci galibiyetini elde ederek düşme hattından kurtulma adına kritik bir galibiyet aldı. Beşiktaş ise 6’ncı yenilgisiyle kötü gidişini sürdürdü.