Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay İstasyonu’nda yürütülen makas değişim çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda tamamlandığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu çalışmanın hatlar arası geçişlerin daha güvenli ve verimli şekilde işletilebilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, makas değişiminin sefer düzenlemelerine ilişkin planlamalardan bağımsız, teknik bir çalışma olduğu vurgulandı.

Seferler kış tarifesine göre sürecek

Açıklamada, 2 Şubat Pazartesi günü itibarıyla tüm metro ve tramvay hatlarında seferlerin, çalışma öncesinde belirlenen işletme programı ve mevcut kış sefer planı doğrultusunda normal düzeninde devam edeceği bildirildi.

Yolculara teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışma süresince gösterilen anlayış için vatandaşlara teşekkür ederek, yolculara güvenli ve keyifli yolculuklar diledi.