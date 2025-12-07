Karşılaşmaya 7-0’lık seriyle başlayan Beşiktaş GAİN, tempoyu ilk andan itibaren belirledi. Karşıyaka ise Alston’un dış atışlarıyla oyuna tutunmayı başardı.
Periyotun son anlarında Karşıyakalı Gordic hücuma çıkarken topu çalan Lemar, turnikesiyle konuk ekibi periyotta öne taşıdı: 15-18.
Karşıyaka öne geçti, Beşiktaş seriyi yakaladı
İkinci periyotta tribün desteğini arkasına alan Karşıyaka, devrenin bitimine 6 dakika 30 saniye kala Gordic’in üçlüğüyle maçta ilk kez öne geçti: 26-24.
Ancak bu anlardan sonra Lemar ve Dotson’un etkili performansıyla ritim bulan Beşiktaş, 11-0’lık seri yaparak kontrolü yeniden eline aldı. İlk yarı konuk ekibin 44-34 üstünlüğüyle tamamlandı.
Üçüncü periyotta fark korununca umutlar azaldı
Karşılıklı basketlerin kaydedildiği üçüncü çeyrekte Karşıyaka farkı eritmekte zorlandı. Beşiktaş GAİN oyunun temposunu belirlemeye devam edince periyot 65-55 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle geçildi.
Son bölümde Beşiktaş hata yapmadı
Maçın final periyodunda da oyunun kontrolünü bırakmayan Beşiktaş, hücumdaki istikrarlı performansını sürdürdü.
Karşıyaka’nın geri dönüş çabaları sonuç vermeyince karşılaşma 73-86 Beşiktaş GAİN’in üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar 10’da 10 yaparak liderliğini korudu; Karşıyaka ise üst üste 8’inci yenilgisini aldı.
Maçın skor dağılımı
Karşıyaka:
Young 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 15, Moody 19, Sokolowski 2, Gordic 6, Mert Celep 8, Serkan Menteşe
Beşiktaş GAİN:
Mathews, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 13, Zizic 19, Kamagate 9, Berk Uğurlu 4, Lemar 13, Canberk Kuş, Brown 9
Periyot skorları:
1. Periyot: 15-18
Devre: 34-44
2. Periyot: 55-65
Maç: 73-86