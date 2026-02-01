Son Mühür- Son dönemde İzmir ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlar bölgede depremlere neden olabilir mi?

İlginç iddiayı gündeme getiren isim sosyal medyada 192 bin takipçisi olan ve deprem konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Serkan İçelli oldu.

Maden Teknolojisi, Yer Bilimleri, Deprem, Jeofizik ve Sismoloji uzmanı olan Serkan İçelli, önümüzdeki günlerde İzmir ve yakın çevresiyle ilgili olası deprem serisi uyarısında bulundu.



Deprem serisinde artış olabilir...



''Önümüzdeki günlerde İzmir ve yakın çevresinde;

depremcikler ve küçük/orta büyüklükte deprem serilerinde artış görebiliriz'' iddiasında bulunan Serkan İçelli,

''Çürük, kolonu kesik binalar için risk oluşturabilir'' hatırlatmasında bulundu.

Deprem uyarısının altında yatan sebebin son dönemdeki şiddetli yağışlar olduğuna dikkat çeken İçelli,

''Yağışların artması ya da yeraltı sularının azalması Kayaçların fiziko-mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkiler.



Barajlardaki ani su artışında olduğu gibi, yağmur ya da kar yağdığında ana kaya üzerinde ağırlık artıyor ve gözenek basıncını artırıyor. Aynı zamanda yeraltı sularını besleyip fayları kayganlaştırabiliyor.

Yapısal anizotropi bakımından farklılık gösteren kayaçlar, farklı dayanım ve deformasyon özelliklerine sahip.

Su içeriğindeki küçük bir değişiklik, kayaçların dayanım ve deformasyonlarında önemli değişikliklere yol açabilir.

Yeraltındaki stres durumunu etkileyebilir'' mesajı verdi.



Dr. Ramazan Demirtaş'tan itiraz var...



Serkan İçelli'nin yağışların deprem riskini arttıracağına dair iddiasına deprem bilimci Dr. Ramazan Demirtaş'tan itiraz geldi.

''Yağışlar fayları kayganlaştırıyormuş ve deprem(ler)e yol açıyormuş. Sakın yağmur duasına filan çıkmayın, lütfen fayları kayganlaştırmayalım'' diyen Demirtaş,

''Bu mantığa göre tüm okyanuslar, denizler, göller ve akarsuların altında fokur fokur depremlerin kaynaması gerekiyor'' hatırlatmasında bulundu.

''Birileri jeotermal kuyular büyük depremlere neden oluyor gibi yatırıma yönelik halkı-basını-kamuoyu ve karar vericileri yanlış yönlendirebilir. Bu asla gerçekçi ve doğru değildir'' vurgusunda bulunan Demirtaş,

''Uzmanlık alanı fay olmayan sözde akademik hayali büyük deprem açıklamalarına itibar etmeyin'' çağrısında bulundu.