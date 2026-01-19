Son Mühür - Senegal’in Fas’ı mağlup ederek kupayı kazandığı finalin son dakikalarında kullanılan penaltı, maçın ardından da tartışma konusu oldu. Brahim Diaz’ın “Panenka” tarzı vuruşunu bilerek kaçırdığı yönündeki iddialar gündeme gelirken, Senegal kalecisi Edouard Mendy bu iddialara tepki gösterdi.

Edouard Mendy, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara net bir yanıt verdi. Deneyimli kaleci, final maçının atmosferine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Hayır, tabii ki hayır. Ciddi olmak lazım. Gerçekten maçın bitimine bir dakika kala ve 50 yıldır bir şampiyonluk bekleyen bir ülke varken anlaşabileceğimizi mi düşünüyorsun?"

''Karşılığını aldık...''

Mendy, penaltının tamamen sportif bir mücadele çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı. Faslı futbolcunun gol atma amacında olduğunu belirten Mendy, kurtarışın ise kendi hakkı olduğunu ifade etti. Soyunma odasında yaşananların takım içinde kaldığını söyleyen kaleci, “Onurumuzu ve gururumuzu korumak istedik. Bunu yaptık ve karşılığını aldık” mesajını paylaştı.

Penaltı anında neler yaşandı?