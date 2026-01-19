BAL 7. Grup'ta yer alan Konya ekiplerinden Ereğlispor 23 puanla lider, Akşehirspor ise 20 puanla ikinci sırada ilk yarıyı tamamladı. Sezon boyunca liderlik iki takım arasında zaman zaman el değiştirirken, ikinci yarıda bu rekabet daha da kızışacak. Peki BAL'da ikinci devre ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tarih ve fikstür detayları...

BAL 2. yarı ne zaman başlıyor?

Bölgesel Amatör Lig'de 2025-26 sezonunun ikinci yarısı 1 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak 14. hafta maçlarıyla başlayacak. Kış arası nedeniyle verilen mola sona ererken, takımlar şampiyonluk ve Play-Off hattı için kritik maçlara çıkacak.

BAL 7. Grup puan durumu

İlk yarının ardından BAL 7. Grup'ta puan durumu şu şekilde oluştu:

1. Ereğlispor: 23 puan (Lider)

23 puan (Lider) 2. Akşehirspor: 20 puan

Konya'nın iki güçlü temsilcisi, sezon boyunca zirve mücadelesi vererek grubun en iddialı takımları olduklarını kanıtladı.

14. hafta programı (1 Şubat 2026)

BAL 7. Grup'ta Konya temsilcilerinin 14. hafta maçları şöyle:

Ereğlispor - Beymelek Belediyespor

- Beymelek Belediyespor Keçiborlu Belediyespor - Akşehirspor

- Akşehirspor Kulu Belediyespor - Bucak Belediye Oğuzhanspor

Konya takımlarının hedefi

Lider Ereğlispor, ikinci yarıda da bu konumunu koruyarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. 3 puan gerideki Akşehirspor ise liderlik koltuğunu devralmak için kritik maçlara hazırlanıyor. Kulu Belediyespor da Play-Off hattında kalmak için mücadelesini sürdürecek.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan takım, TFF 3. Lig'e yükselme hakkı kazanacak.