Son Mühür/ Beste Temel - AXA Türkiye ile birlikte “Gelecek neden bir risk olsun ki” mottosuyla iklim değişikliğine dikkat çekerek Ocean’s 7’yi tamamlayan ilk ve tek Türk ünvanını alan Bengisu Avcı, yeni dönemde odağına buzulların erimesini aldı. Avcı, “buz yüzme” serisine başlayarak iklim krizinin farklı boyutlarına dikkat çekmeyi amaçladı.

İtalya’da sıfır derecede yarışacak

Bengisu Avcı, 16–18 Ocak tarihleri arasında İtalya’nın Cavazzo kentinde düzenlenecek IISSA Buz Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kurbağa, 50 metre kelebek ve 500 metre serbest kategorilerinde yarışacak. Avcı, sıfır derece su sıcaklığında düzenlenecek parkurlarda Türkiye adına mücadele edecek.

Dünya şampiyonalarında önemli dereceler

Avcı, geçen yıl İtalya’nın Molveno kentinde düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 200 metre karışıkta 25–29 yaş dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı, 100 metre kelebekte birincilik elde etti ve dünya üçüncüsü oldu.

2024 yılında Hollanda’nın Amsterdam kentinde düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası’nda ise 1000 metre serbest ve 100 metre kurbağalamada birincilik kazanan Avcı, 4x50 metre bayrak yarışında Egor Tropeano, İrem Damar ve Berker Göker ile birlikte zirvede yer aldı.

“Buzulların erimesini ön plana alacağım”

AXA Türkiye ile birlikte doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluğa dikkat çektiklerini ifade eden Bengisu Avcı, Ocean’s 7 sürecinin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çektiği özel bir yolculuk olduğunu vurguladı.

Avcı, “Ocean’s 7 benim için yalnızca sportif bir meydan okuma olmadı, iklim değişikliğinin yarattığı tahribatı görünür kılan bir süreç oldu. Şimdi okyanuslardan denizlere ve göllere yönelerek buzulların erimesini ve göllerin kurumasını ön plana çıkaracağım. İtalya’daki şampiyona bu serinin ilk adımı olacak” ifadelerini kullandı.