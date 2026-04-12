Olay, Gürsu ilçesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 8 aydır istasyonda çalışan Seyithan Alay, yoğunluk yaşandığı bir anda Rus plakalı bir araca yakıt verdi.

Plakanın karmaşık olması nedeniyle bilgileri net şekilde okuyamayan Alay, işlemi geciktirmemek adına fişe farklı bir ifade yazdı.

“Aklıma Putin yazmak geldi”

Yaşanan anları anlatan Alay, olayın tamamen yoğunluktan kaynaklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Rus plakalı araç geldi. Plaka çok karışıktı, okuyamadım.

O an aklıma ‘Putin’ yazmak geldi. Tamamen yoğunluktan kaynaklı bir durumdu. Kötü bir niyetim yoktu. Buna rağmen beni çağırıp işten çıkardılar. Çok şaşırdım.”

Rus müşteriler kahkahalarla karşıladı

Araçta bulunan Rus vatandaşlar, fişte yazılan ifadeyi fark edince durumu eğlenceli buldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden müşteriler, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

İşten çıkarma kararı tepki çekti

Görüntülerin yayılmasının ardından istasyon yönetimi harekete geçti. Herhangi bir kötü niyet bulunmadığı belirtilmesine rağmen Seyithan Alay’ın işine son verildi.

Bu karar sosyal medyada tartışma yarattı. Çok sayıda kullanıcı, olayın basit bir hata olduğunu savunarak işten çıkarma kararını “orantısız” buldu.

Avukat: “Fesih haksız olabilir”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Elif Şuara Güngör, işten çıkarma kararının hukuki açıdan tartışmalı olduğunu ifade etti. Güngör, şu değerlendirmede bulundu:

“İşçiye bu hususta uygulanabilecek yaptırım işten çıkarma değil; en fazla, şayet bir zarar söz konusuysa yevmiyesinden kesinti yapılmasıdır.

İşçinin daha önce savunması alınmadan ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmesine rağmen zorla istifaya zorlanması hakkın kötüye kullanılmasıdır. Bu durumda yapılan feshin haksız olduğu sonradan ortaya çıkacaktır.”