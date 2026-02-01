2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasına saatler kala, sosyal medya platformlarında dolaşıma giren iddialar velileri tedirgin etti. Yarıyıl tatilinin uzatıldığı ve okulların açılışının ertelendiği yönündeki söylentiler üzerine gözler resmi kaynaklara çevrildi.

'20 ŞUBAT' İDDİALARI ASILSIZ

Sömestir tatilinin son günlerinde ortaya atılan 'Okullar 20 Şubat'a kadar tatil' şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tatilin uzatılmasına veya açılış tarihinin ertelenmesine yönelik alınmış herhangi bir yeni karar veya resmi açıklama bulunmuyor. Bakanlık yetkilileri, eğitim sürecinin aylar öncesinden ilan edilen çalışma takvimine sadık kalınarak devam edeceğini vurguluyor.

DERS ZİLİ YARIN ÇALIYOR

Bakanlığın resmi takvimine göre; 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 15 tatil süreci bugün itibarıyla sona eriyor. Herhangi bir erteleme kararı olmadığı için Türkiye genelinde tüm kademelerdeki öğrenciler, 2 Şubat 2026 Pazartesi (Yarın) günü sabah saatlerinde ders başı yapacak.

İKİNCİ DÖNEM RESMEN BAŞLIYOR

Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, velilerin sadece MEB'in resmi kanallarından yapılan duyuruları dikkate alması gerektiğini hatırlattı. Yarın sabah çalacak ilk ders zili ile birlikte 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı resmen başlamış olacak.