Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alanlarını belirleyeceği TUS sınavı için geri sayım başladı. 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10:45'te açılan başvuru ekranı, 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23:59'a kadar aktif kalacak. Sınav takviminin netleşmesiyle birlikte adayların hazırlık temposu da hız kazandı.

2026 TUS 1. dönem başvurusu nasıl yapılır?

2026 TUS 1. dönem başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da başvuru işlemi gerçekleştirilebilir.

Normal başvuru süresini çeşitli nedenlerle kaçıran adaylar için 12 Şubat 2026 tarihi geç başvuru günü olarak belirlendi. Bu tarihi de kaçıran adayların sınava girebilmek için Ağustos ayındaki ikinci dönemi beklemek zorunda kalacağı belirtildi.

2026 TUS 1. dönem sınav ücreti ne kadar?

2026 TUS 1. Dönem sınavında her bir oturum için sınav ücreti 2.500 TL olarak belirlendi. Adaylar sınav ücretini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla veya ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (sanalpos.osym.gov.tr) üzerinden yatırabilecek. Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk ve diğer anlaşmalı bankalardan ödeme yapılabilir.

2026 TUS 1. dönem sınavı ne zaman ve saat kaçta?

ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 2026 TUS 1. Dönem sınavı, 15 Mart 2026 tarihinde saat 10:15'te başlayacak. Sınav, noter heyeti huzurunda ve belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

TUS nedir ve kimler girebilir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alacakları dalı belirlemek için girdikleri merkezi bir sınavdır. Yılda iki kez düzenlenen TUS'ta adaylar, aldıkları puana göre açılan uzmanlık kadrolarına yerleşme hakkı kazanır. 2026 yılının ikinci TUS sınavı ise 23 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak olup başvuru süreci 8-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.