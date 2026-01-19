Son Mühür - Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na başvurular 6 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru dönemi 10–12 Mart tarihleri arasında uygulanacak. 2026 YKS, 20–21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sonuçların 22 Temmuz’da açıklanması planlanıyor.

“İkinci dönem yeni bir başlangıçtır”

Eğitim uzmanı ve psikolojik danışman Cihan Yeşilyurt, sınava hazırlanan adaylara kalan sürenin bilinçli kullanılması gerektiğini vurguladı. Yeşilyurt, ilk dönemi verimli geçiremediğini düşünen adayların ikinci dönemi bir dönüm noktası olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Adayların tüm konuları tek tek yazarak güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesi, eksik alanlar için net bir plan oluşturması gerektiğini belirten Yeşilyurt, asıl meselenin çözülen soru sayısı değil, konuların gerçekten öğrenilmesi olduğunun altını çizdi.

“Soru sayısı değil, öğrenme belirleyicidir”

Yeşilyurt’a göre birçok öğrenci sınav hazırlığını yalnızca günlük soru sayısına indirgedi. Oysa asıl yapılması gerekenin, dersi öğretmenden dinlemek ve konuyu temelden kavramak olduğu vurgulandı. Konu öğrenilmeden yapılan yoğun soru çözümünün anlamlı bir katkı sağlamadığı belirtildi.

Çözülemeyen soruların bekletilmeden sorulmasının öğrenme sürecinde kritik rol oynadığına dikkat çekildi. Bu soruların saklanarak sınava yakın dönemde tekrar denenmesi önerildi.

Deneme sınavları ve geçmiş sorular öne çıkıyor

Geçmiş yılların üniversite sınav sorularının mutlaka çözülmesi gerektiğini belirten Yeşilyurt, iki haftada bir en az bir TYT ve bir AYT denemesi yapılmasının performansı doğrudan etkilediğini ifade etti.

TYT’de zaman yönetiminin büyük sorun oluşturduğunu vurgulayan Yeşilyurt, denemelerde gerçek sınav süresine uyulmasının ve sınavın bölünmemesinin alışkanlık kazanmak açısından önemli olduğunu kaydetti.

Her soru binlerce aday demektir

Uzmanlara göre üniversite sınavında her bir soru, sıralamada büyük farklar oluşturabiliyor. Dengeli bir çalışma programı hazırlanması, tüm derslere eşit ciddiyetle yaklaşılması gerektiği ifade edildi.

Konu eksikliği bulunan adayların okul ve kurslardaki öğretmen etütlerinden mutlaka yararlanması gerektiği vurgulandı. “Yetişmeyecek” endişesinin çalışmaya dönüştüğü sürece adayın lehine olduğu belirtildi.

Ders ders çalışma stratejileri

Matematik

Sınav hatalarının temelinde konu eksikliği yer alıyor. Analiz ve sentez gerektiren sorularda konuya hâkim olmayan öğrenci panik yapıyor ve hata zinciri başlıyor. Konulara sağlam hâkimiyet, güveni ve netliği artırıyor.

Geometri

Geometri, yalnızca bilgi değil görsel algı da gerektiriyor. Bu beceri, çok sayıda farklı soru tipi çözerek kazanılıyor. Farklı bakış açıları geliştiren öğrenciler avantaj sağlıyor.

Biyoloji

En çok hata yapılan alanlar; yorum gerektiren sorular, birden fazla konuyu içeren yapılar ve grafik okuma soruları. Konular arası bağ kurma becerisi öne çıkıyor.

Türkçe

Hataların büyük bölümü anlam sorularında ortaya çıkıyor. Paragraf, sözcükte anlam ve cümlede anlam soruları yoğun dikkat gerektiriyor. Dikkatsizlik, net kayıplarının başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

Tarih

Genel tekrar, temel kavramların yazılarak çalışılması ve yeni soru tiplerine alışılması başarıyı belirliyor. Sınavda her sorunun bağımsız ele alınması, bir sorudaki takılmanın diğer sorulara taşınmaması gerektiği vurgulanıyor.

Coğrafya

Yer kavramı bilgisi zayıf olan öğrenciler sık hata yapıyor. Türkiye ve dünya üzerindeki önemli merkezlerin bilinmesi gerekiyor. Grafik ve tablo sorularında metnin dikkatle okunması kritik önem taşıyor.

Felsefe

En sık hata yapılan sorular; “hangi görüş eleştirilmektedir” ya da “hangisine karşı çıkılmaktadır” türündeki yöneltme soruları. Soru kökünün tamamının dikkatle okunması belirleyici oluyor.

2026 YKS oturum tarihleri

• 1. oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT) – 20 Haziran 2026 Cumartesi

• 2. oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT) – 21 Haziran 2026 Pazar

• 3. oturum: Yabancı Dil Testi (YDT) – 21 Haziran 2026 Pazar