Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için kritik süreç devam ediyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre kayıt işlemleri hem halk eğitimi merkezlerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Açık lise yeni kayıt tarihleri ne zaman

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı bulunmayan öğrenciler, 8 Ocak 2026 tarihinden 27 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerin kaydı ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek. Bu öğrencilerin öncelikle kayıtlı bulundukları okulların bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemini yaptırması gerekiyor.

Açık lise kayıt yenileme tarihleri 2026

Açık öğretim okullarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminde öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri, birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar sürecek.

Öğrencilik durumu kayıt yenilememiş ve beklemeli öğrenci durumunda olanlar ise 8 Ocak 2026 tarihinden 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Açık lise kayıt ücreti ne kadar

2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem için yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi. Öğrenciler bu ücreti MEB ödeme sistemi (odeme.meb.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla ya da Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ATM veya mobil bankacılık kanalları aracılığıyla yatırabilecek.

Ücret muafiyeti kapsamında olan ve durumunu belgeleyen öğrencilerden kayıt ücreti alınmayacak. Engelli öğrenciler, şehit ve gazi yakınları ile İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu kararıyla açık öğretim liselerine yönlendirilen öğrenciler muafiyet kapsamında bulunuyor.

Açık lise kayıt işlemleri nereden yapılır

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi kayıtları halk eğitimi merkezlerinde yapılacak. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtları ise yüz yüze eğitim verilen okul ve kurumlarda gerçekleştirilecek.

Yeni kayıt işlemleri ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden de tamamlanabiliyor. Kayıt işlemlerini bitiren öğrenciler, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimini yaparak sınav bölgesi irtibat merkezini güncelleyebilecek.

Açık lise 2. dönem sınav tarihleri 2026

Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler için 2. dönem sınav takvimi şu şekilde belirlendi:

Yüz yüze yazılı sınavlar 14-15 Mart 2026 tarihlerinde cumartesi ve pazar günleri basılı evrakla okullarda yapılacak. e-Sınav randevusu almak isteyen öğrenciler 7-26 Şubat 2026 tarihleri arasında randevu alabilecek. e-Sınavlar ise 6 Mart 2026 ile 13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçlarının 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Fotoğrafı olmayan öğrencilerin sınavlara alınmayacağı hatırlatılırken, 9 veya daha az dersi olan öğrencilerin e-Sınava başvurabileceği belirtildi.

Detaylı bilgi için MEB Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi aol.meb.gov.tr adresinden kayıt kılavuzuna ulaşılabilir.