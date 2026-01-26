Her yıl binlerce öğrencinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), eğitim hayatında fırsat eşitliği sağlayan önemli bir basamak olma özelliğini koruyor. Peki 2026 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar.

2026 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

MEB tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre 2026 İOKBS Bursluluk Sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü uygulanacak. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek sınav, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere burs kazanma fırsatı sunacak.

İOKBS başvuru tarihleri ne zaman?

Bursluluk sınavının başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Başvuru takvimi, MEB tarafından yayımlanacak kılavuz ile netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl 27 Nisan 2025'te uygulanan sınav için başvurular 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 2026 yılında da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor.

2026 İOKBS başvuru şartları neler?

Bursluluk sınavı başvuru şartları yayımlanacak kılavuz ile güncellenecek. Geçtiğimiz dönem aranan şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak, ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim görmek, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak gibi kriterler aranıyordu.

İOKBS gelir şartı ne kadar?

Bursluluk sınavının en önemli kriterlerinden biri gelir şartı. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın belirlenen sınırı geçmemesi gerekiyor. 2025 yılı için bu sınır 195.000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı gelir sınırı yeni kılavuz ile güncellenecek.

İOKBS nedir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen merkezi bir sınav. Akademik başarısı yüksek ancak maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilere devlet bursu sağlamak amacıyla uygulanan sınav, eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca aylık burs desteği almaya hak kazanıyor.