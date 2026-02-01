Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarıyıl tatilinin ardından okullarda ilk dersin “Bayrak Sevgisi” temasıyla başlayacağını duyurdu. Paylaşımında milli değerlere vurgu yapan Tekin, bayrak sevgisinin öğrencilere yaşayarak kazandırılacağını belirtti.

“Ortak hedefimiz bilinçli nesiller yetiştirmek”

Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Milli kimliğimizin sembolü şanlı bayrağımızın sevgisiyle yoğrulmuş, değerlerine bağlı bilinçli nesiller yetiştirmek ortak hedefimizdir. Yeni dönemin ilk gününde öğrencilerimiz, okullarını Türk bayrağımızla donatacak resim, şiir ve afiş çalışmalarıyla bayrak sevgisini yaşayarak öğrenecek.”

Öğrenci ve öğretmenlere mesaj

Tekin, paylaşımının devamında, etkinliklerde görev alacak öğrenci ve öğretmenlere de mesaj vererek şunları kaydetti: “Bu değerli çalışmalarda tüm öğrencilerimize ve onlara rehberlik edecek öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum.”