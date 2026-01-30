MEB EKYS başvuru süreci 30 Ocak 2026'da başladı ve 5 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Sınav 15 Mart 2026 Pazar günü yapılacak olup sonuçlar Nisan ayında açıklanacak. Peki EKYS başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

2026 MEB EKYS başvurusu nasıl yapılır?

MEB EKYS başvuruları üç farklı yöntemle gerçekleştirilebiliyor. Adaylar tercihlerine göre aşağıdaki kanallardan başvurularını tamamlayabilecek:

ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yüz yüze başvuru yapılabiliyor. Ayrıca ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden online başvuru gerçekleştirilebiliyor. Mobil cihaz kullanan adaylar ise ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvurularını tamamlayabiliyor. Başvuru işleminin geçerli sayılabilmesi için sınav ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor.

2026 EKYS başvuru tarihleri

EKYS başvuruları 30 Ocak 2026 Perşembe günü başladı. Son başvuru tarihi ise 5 Şubat 2026 Perşembe olarak belirlendi. Adayların bu tarihe kadar hem başvurularını hem de sınav ücretini yatırmış olmaları gerekiyor.

MEB EKYS sınavı ne zaman yapılacak?

2026 yılı MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 15 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sabah saat 10.15'te başlayacak ve adaylara toplam 150 dakika yani 2,5 saat süre verilecek. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılmasına izin verilmeyecek, bu nedenle adayların sınav merkezlerine erken ulaşmaları önem taşıyor.

2026 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 EKYS sonuçları 9 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

EKYS nedir?

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmak isteyen öğretmenlerin katıldığı merkezi bir sınav. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınav, eğitim yöneticiliği için gerekli yetkinlikleri ölçmeyi amaçlıyor. Sınavda mevzuat bilgisi, genel kültür, eğitim bilimleri ve yöneticilik becerileri gibi alanlarda sorular yer alıyor. Sınavda başarılı olan adaylar, belirlenen kontenjanlar dahilinde yönetici kadrolarına atanmaya hak kazanıyor.