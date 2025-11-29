Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen programlara Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri katıldı. Çalışmalar kapsamında gençlerin maddi ve manevi zarar görmelerinin önlenmesi, suçtan korunmaları ve bilinç düzeylerinin artırılması hedeflendi.

Üç proje kapsamında eğitim verildi

“En iyi narkotik polisi anne”, “Bilinçli gençlik bilinçli gelecek” ve “Bir kural bir ömür” projeleri doğrultusunda 24–28 Kasım 2025 tarihleri arasında il merkezinde bulunan dört okulda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Programlar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi, Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi’nde düzenlendi.

700 kişiye ulaşıldı

Eğitim faaliyetleri kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan toplam 700 kişiye ulaşıldı. Katılımcılara madde bağımlılığıyla mücadele, suçtan korunma yöntemleri, terörün gençler üzerindeki etkileri ve trafik kurallarının önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme faaliyetleri sürecek

Emniyet ekipleri, gençlerin güvenli ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi.