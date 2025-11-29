Manisa Kula’da Müstakil Ev Alevlere Teslim Oldu

Yangın, saat 23.15 sıralarında Kula ilçesi Bey Mahallesi 34 Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. İlk belirlemelere göre, Hasan Hüseyin Selendi’ye ait ikamette başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

Alevler bitişik eve sıçradı

Kontrolden çıkan yangın, bitişikte bulunan ve akrabası Veli Selendi’ye ait olan eve de sıçradı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler kısa sürede müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına hızla müdahale etti. Yapılan çalışmalarla alevlerin çevreye yayılması önlendi ve yangın kontrol altına alındı.

Ev sahipleri yaralı kurtarıldı

Yangın sırasında evde bulunan Hasan Hüseyin Selendi (55) ile eşi Leyla Selendi (52), kendi imkânlarıyla evden çıktı. Yaralı çift, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan Hüseyin Selendi, ileri tetkik ve tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yangın sonrası her iki yapıda da ciddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla itfaiye ve polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.