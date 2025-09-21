Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerde resmi denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kontrol görevlilerinin, hijyen koşulları ve mevzuata uygunluk açısından işletmeleri titizlikle incelediği bildirildi.

Açıklamada, “Hassas tüketici gruplarından biri olan öğrencilerimize gıda sunan işletmeler, teknik ve hijyenik koşullar açısından mevzuata uygunluk yönünden sıkı şekilde denetleniyor” denildi.

Karekod uygulamasıyla şeffaflık

Bakanlık, denetimlerin veliler tarafından da takip edilebilmesi için yeni bir adım attı. Okullarda faaliyet gösteren gıda işletmelerine karekod uygulaması getirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli velilerimiz, karekod uygulaması ile işletmelerin denetim süreçlerini şeffaf şekilde paylaşıyor, gıda güvenilirliğini birlikte sağlıyoruz. ‘Tarım Cebimde’ uygulaması ile kontrol artık sizde.”

Veliler de denetim sürecine dahil

Yeni uygulama ile birlikte veliler, kantin ve yemekhanelerde yer alan karekodları cep telefonlarıyla okutarak işletmenin denetim geçmişini görebilecek. Böylece öğrencilerin güvenli gıdaya erişimi konusunda ailelerin de aktif bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

“Ortak sorumluluk”

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinin yalnızca resmi denetimlerle sınırlı olmadığını, velilerin de sürece dahil olmasıyla daha sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşturulacağını vurguladı.