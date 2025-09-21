Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), borcunu erken kapatmak isteyen vatandaşlar için düzenlediği “Yüzde 25 İndirim Kampanyası” yarın (22 Eylül 2025) itibarıyla başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için indirim fırsatını hayata geçirdi.

Başvurular 22 Eylül – 17 Ekim arasında yapılacak

TOKİ indirim kampanyası kapsamında başvurular, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzaladıkları aracı bankalar üzerinden işlem yapabilecek ve dilerlerse konut kredisi de kullanabilecek.

İndirimden yararlanacak vatandaşların, başvuru tarihi itibarıyla:

Borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemesini yapmış olması,

Geriye dönük taksit borcunun bulunmaması,

Emlak vergisi borcunun olmaması gerekiyor.

Hangi projeler kampanyaya dahil?

İndirim kampanyasından, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri sahipleri kampanyadan faydalanamayacak.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde başvuru yapacak olanların, bankaya giderken Site Yönetimi’nden alınacak borcu yoktur belgesi ve ilgili belediyeden emlak beyan değerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor.

TOKİ indirim kampanyasında kredi koşulları

Borçlarını kapatarak indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, aracı bankalar üzerinden kredi kullanabilecek. TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kredi koşulları şu şekilde:

Halkbank

Konut Kredisi: Vade 1–120 ay, faiz oranı %2,70

İşyeri Kredisi: Vade 1–120 ay, faiz oranı %3,25

Tahsis Ücreti: Binde 5

Ziraat Bankası

Konut Kredisi: Vade 1–120 ay, faiz oranı %2,70

İşyeri Kredisi: Vade 1–120 ay, faiz oranı %4,99

Tahsis Ücreti: Binde 5

Borcun tamamı ödenmezse indirimden yararlanılabilir mi?

Yüzde 25 indirim kampanyasından yalnızca borcun tamamını kapatacak olanlar değil, kısmi ödeme yapacak olanlar da faydalanabilecek. Vatandaşlar, borç bakiyesinin en az %25’i kadar yapacakları peşin ödemelerle kampanyadan yararlanabilecek.