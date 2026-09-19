Yeni eğitim-öğretim periyodunun başlamasıyla birlikte ders ve tatil dengesine yönelik soru işaretleri artarken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin televizyon ekranlarında kamuoyunun odaklandığı konulara açıklık getirdi. Zorunlu ders günlerinin korunması ile tatil periyotlarının dengelenmesi amacıyla hazırlanan takvim stratejisinde kritik detaylar paylaşıldı.

ARA TATİL UYGULAMASI KALDIRILACAK MI: 180 İŞ GÜNÜ VE BAYRAM DENGESİ

Eğitim mevzuatına göre bir öğretim yılında en az 180 iş gününün tamamlanması mecburiyeti bulunuyor. Eğitimcilerin kanunen hak kazandığı iki aylık izin süresi ve resmi tatillerin yoğunluğu hesaba katıldığında, takvimde zaman zaman sıkışıklık yaşandığını belirten Bakan Tekin, çözüm olarak ara tatil dönemlerini Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleriyle örtüştürme yoluna gittiklerini vurguladı. Bayram günleriyle tatil haftalarının çakışmadığı eğitim dönemlerinde ara tatillerin rafa kaldırılabileceğinin sinyali verilirken; mevcut takvimde örtüşme sağlandığı için sistemin şimdilik bozulmadan yürütüleceği bildirildi.

OKUL KAYITLARINDA SAHTE İKAMETGAH VE ÖĞRETMEN SEÇİMİ DÖNEMİ SONA ERDİ

Kayıt sürecinde yaşanan yığılmaların önüne geçilmesi amacıyla Adres Kayıt Sistemi üzerinden yeni filtreler devreye sokuldu. Velilerin yakın çevrelerinin veya üçüncü kişilerin ikamet adreslerini kullanarak farklı okul bölgelerine kayıt yaptırmasının engellendiğini ifade eden Tekin, bu adımla okullar arasındaki kontenjan eşitsizliğinin giderildiğini ve öğretmenlerin norm kadro fazlası haline gelmesinin engellendiğini açıkladı. Benzer şekilde, velilerin belirli eğitimcileri talep etmesinden kaynaklanan dengesizliği önlemek için de öğrencilerin şubelere yerleştirilmesi objektif kriterlerle otomatik hale getirildi.

DERSTE CEP TELEFONU KISITLAMASI VE ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK DÜZENLEMESİ

Uluslararası PISA araştırmalarının da başarıyı artırmak adına sınıflarda dijital cihazların sınırlandırılmasını tavsiye ettiğine işaret eden Tekin, ders saatlerinde öğrencilerin telefon bulundurmaması uygulamasının okullarda benimsendiğini ve oturmuş bir düzene dönüştüğünü aktardı. Öte yandan eğitimcilerin kurum içindeki görünürlüğünü artırmak, dışarıdan gelebilecek kişilerden kolaylıkla ayrışmalarını sağlamak ve okul güvenliğini pekiştirmek amacıyla öğretmenlerin önlük giymesinin teşvik edildiği, bu tercihin kamu personeli kıyafet standartlarıyla da uyumlu olduğu belirtildi.