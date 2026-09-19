İzmir'in turistik ilçesi Bergama'da yarım asrı çoktan deviren bir esnaf geleneği sona ermeye hazırlanıyor. Kozak Yolu girişindeki asırlık Tabak Köprü mevkisinde uzun yıllardır sabahın erken saatlerinde ocağını yakan 97 yaşındaki Eşref Taşkın, namıdiğer Eşref Amca, simgesi haline geldiği işletmesine veda kararı aldı.

BERGAMA'DAKİ TARİHİ YENİGÜN KAHVALTI SALONU NEDEN KAPANIYOR?

Doksan yedi yaşındaki usta ismin çalışma hayatını bırakma gerekçesi, ilerleyen yaşın getirdiği bedensel yorgunluklar ve beraberinde ortaya çıkan sağlık durumları oldu. Zira gösterişten uzak otantik mekanın tüm konsepti; ürünlerin tazeliğine, Eşref Amca'nın kişisel tecrübesine ve tezgahın başında bizzat kendisinin durmasına dayanıyordu. Ustanın aktif mesaisini sonlandıracak olması, mekanın temel ruhunu oluşturan bu döngünün de durması anlamına geliyor.

EŞREF AMCA'NIN DÜKKANI İÇİN KESİN KAPANIŞ TARİHİ AÇIKLANDI MI?

İlçenin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen Taşkın'ın veda haberi yöresel lezzet tutkunlarını üzerken, gözler dükkanın son faaliyet gününe çevrildi. Alınan bilgilere göre, alınan emeklilik kararı kesinleşmiş olsa da Arasta Çarşısı'ndaki meşhur dükkanın kapılarına son kez kilit vurulacağı net tarih henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

75 YILI AŞKIN SÜREDİR DEĞİŞMEYEN GELENEKSEL KAHVALTI MENÜSÜ

Yetmiş beş yılı geride bırakan ve aynı çatı altında misafirlerini ağırlamaya devam eden işletme, son derece sade fakat yüksek standartlı ürünleriyle biliniyordu. Dükkanı ziyaret eden müşterilerin sofralarına yöreye özgü Bergama tulum peyniri, taze domates, haşlanmış yumurta ve günlük hazırlanan özel bal-kaymak tabakları getirilirken; içecek olarak da günlük sağılmış taze manda ile inek sütü servis edilmekteydi.