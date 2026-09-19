Emniyet bünyesinde özel güvenlik kimlik kartı sahibi olmak veya sertifikasını tazelemek isteyen binlerce adayın katıldığı yaz dönemi sınavında değerlendirme işlemleri tamamlanma aşamasına geldi. Ağustos ayının son haftasında uygulanan oturumların ardından resmi puan bildirim ekranına yönelik sorgulamalar hız kazandı.

122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA ERİŞİME AÇILACAK?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı çalışma planına göre 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavının neticeleri için işaret edilen tarih 18 Eylül 2026 oldu. İlgili tarihin gelmesiyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi işlem altyapısındaki sisteme yükleme sürecine geçilirken, adayların gün içerisinde kurumun internet altyapısından ilan metnini kontrol etmesi gerekiyor.

EGM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUCU SORGULAMA ADIMLARI

Sınava giren kursiyerler aldıkları puanı öğrenmek için fiziki bir belgeye ihtiyaç duymadan doğrudan elektronik ortamdan işlem gerçekleştirebiliyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün egm.gov.tr/ozelguvenlik uzantılı resmi sayfası ziyaret edilir,

Sınav sonuç modülü üzerinden 122. Temel Eğitim veya 98. Yenileme Eğitimi seçeneği işaretlenir,

Açılan panele adaya ait T.C. kimlik numarası ve ekranda beliren güvenlik kodu yazılır, 2026 YKS ek tercih ücreti kaç TL, ödemeler için son gün ne zaman? İçeriği Görüntüle

Bilgilerin onaylanmasının ardından adayın doğru-yanlış adetleri ile başarı puanı listelenir.

ÖGG PUAN HESAPLAMA: TEMEL VE SİLAH FARKI TESTİ KAÇ PUAN?

Sınav değerlendirmesi adayın katıldığı oturum türüne göre iki farklı kategoride gerçekleştirilmektedir:

Temel Eğitim Değerlendirmesi: Oturumda adaylara yöneltilen 100 adet çoktan seçmeli sorunun her biri 1 puan değerindedir. Adayın bu kısımdaki nihai puanı en yüksek 100 üzerinden hesaplanmaktadır.

Silah Farkı Değerlendirmesi: Silahlı sertifika almak amacıyla ilave teste giren kursiyerlere 25 adet silah bilgisi sorusu sorulmuştur. Bu testteki her bir sorunun doğru yanıtı 2 puan getirmekte olup, toplam değerlendirme 50 puan baremi üzerinden yapılmaktadır.