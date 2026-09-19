Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte kombiler yeniden çalışmaya başlarken evde yapılan küçük bir hata ısınma performansını etkiliyor. Özellikle peteğin önünü tamamen kapatan uzun perdeler, yükselen sıcak havanın odaya dağılmasının önüne geçiyor. Kombinin derecesini yükseltmeden önce perde ile radyatör arasındaki mesafeye bakmak bu nedenle önem taşıyor.

Uzun perdeler peteğin önünü kapatıyor

Evlerin önemli bölümünde radyatörler pencerelerin hemen altında bulunuyor. Akşam saatlerinde uzun perdeler tamamen kapatıldığında kumaş peteğin önüne kadar iner.

Petekten yükselen sıcak hava bu durumda doğrudan odanın içine ilerlemek yerine perde ile pencere arasında kalır. Cam yüzeyine ulaşan hava burada daha hızlı soğur. Odanın geri kalanındaki sıcaklık dağılımı da bundan etkilenir.

Perdenin ucunu toplamak yeterli

Bunun için perdeyi tamamen değiştirmek gerekmiyor. Uzun perdenin alt bölümünü peteğin önünde bırakmamak ilk adım. Perde uçları uygun şekilde toplanarak radyatörün önü açık tutulur. Böylece yükselen sıcak hava perde arkasına sıkışmak yerine doğrudan odanın içine yönelir. Petek hizasında biten kısa perdeler de hava dolaşımının önünü kesmez.

Pencere kenarlarını da kontrol edin

Isı kaybında yalnızca perdeler değil, pencere çevresindeki hava sızıntıları da önem taşır. Kenarlardan soğuk hava giriyorsa odanın sıcaklığını korumak zorlaşır.

Bu nedenle kış öncesinde pencere ve contaların kontrol edilmesi, peteğin önünün mobilya veya perdeyle kapatılmaması gerekir.

Küçük görünen bu düzenlemeler kombinin ürettiği sıcaklığın oda içerisinde daha rahat dolaşmasını sağlar. Ancak doğalgaz faturasındaki gerçek tasarruf miktarı; binanın yalıtımı, dış sıcaklık, kombi ayarı ve tüketim alışkanlıklarına göre değişir.