Başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğünü sürekli hesap etmek insanın kararlarını da etkiler. Çevresinden gelecek onaya daha az ihtiyaç duyan kişiler ise farklı bir tutum sergiler. Kendi düşüncelerini korurken karşısındaki kişinin farklı görüşte olmasını da kabullenir.

Yayımlanan bir makalede bu yaklaşımı benimseyen kişilerin sık kullandığı 7 ifadeye dikkat çekildi.

1. Gerçekte ne demek istediğimi biliyorum

Kendi düşüncesinden emin olan kişi, dışarıdan gelen her yorumla yön değiştirmez. Başkasının değerlendirmesinden önce ne düşündüğüne ve ne hissettiğine bakar.

2. Herkesin kendi fikrine sahip olma hakkı vardır

Fikir ayrılığı her zaman tartışma anlamına gelmez. Kendi görüşünün kabul edilmesini isteyen kişi, karşısındakinin de farklı düşünme hakkını kabul eder.

3. Olayları kişisel algılamam

Her eleştiri kişisel saldırı değildir. Söylenen her sözü doğrudan kendisine yönelik kabul etmemek, gereksiz savunmaya geçmenin önünü keser.

4. Herkes beni sevmeyebilir

Herkesin beğenisini kazanmak mümkün değildir. Bu gerçeği kabul eden kişiler, başkalarının onayını almak uğruna kendi ihtiyaçlarını sürekli geri plana atmaz.

5. Onlar için kendimi değiştirmeyeceğim

Çevreye uyum sağlamak ile başkalarını memnun etmek için farklı bir karaktere bürünmek aynı şey değildir. Özgüveni yüksek kişiler kendi değerlerinden vazgeçmemeyi tercih eder.

6. Aslında o kadar da ciddi değil

Her olayı büyük bir probleme dönüştürmek stresi artırır. Bazı meseleleri büyütmeden değerlendirmek, kişinin olaylara daha sakin yaklaşmasını sağlar.

7. Buna katlanmak zorundayım

İnsanların ne düşündüğünü tamamen kontrol etmek mümkün değildir. Herkes tarafından sevilmeyeceğini kabul eden kişi, çevresindeki değerlendirmelerin hayatının merkezine yerleşmesine izin vermez.

Bu ifadelerin ortak noktasında başkalarını görmezden gelmek değil, kişinin kendi sınırlarını koruması yer alıyor. Farklı görüşleri kabul ederken kendi kararının arkasında durmak da bu yaklaşımın önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.