Haziran ayında ekranlara geçici olarak veda eden popüler televizyon dizisinin takipçileri, sonbahar döneminin gelmesiyle birlikte arama motorlarındaki sorgulamalarını hızlandırdı. Otuz birinci bölümüyle unutulmaz bir kapanış yapan projenin hayranları, hikayenin gidişatını öğrenebilmek adına özellikle cuma günleri televizyon rehberini yakından takip ediyor.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI, YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Seyircilerin merakla beklediği 32. bölüm, 18 Eylül 2026 Cuma tarihli TRT 1 program listesinde maalesef bulunmuyor. Yapımcı şirketten veya yayıncı kuruluştan ikinci sezonun kesin başlama gününe dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak televizyon kulislerinde, dizinin eylül ayının son günlerinde veya en geç ekim ayı içerisinde tekrar seyirci karşısına çıkacağı öngörülüyor.

18 EYLÜL 2026 CUMA TRT 1 GÜNCEL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

Dizinin kendi gününde ekran başında olmak isteyen izleyiciler, bu akşam saat 20.00'de kanalın bir diğer iddialı tarihi yapımıyla karşılaşacak. TRT 1'in bugüne ait tam zamanlı program çizelgesi şu şekildedir:

05.43: İstiklal Marşı

05.45: Hayallerinin Peşinde TOKİ 2026 yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? İçeriği Görüntüle

06.30: Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07.30: Kalk Gidelim

10.30: Alişan İle Hayata Gülümse

13.15: Seksenler

14.10: Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30: Lingo Türkiye

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Mehmed: Fetihler Sultanı

23.45: Evlilik Güzeldir

02.45: Seksenler

SEZON FİNALİ HATIRLATMASI: 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ava Yaman ve Burak Yörük'ün de güçlü performanslarıyla eşlik ettiği yapımın kapanış bölümü, geçmişin kapanmayan yaralarının açılmasına sahne olmuştu. Yirmi yıllık uzun bir ayrılığın bitişiyle bir araya gelen Eleni, Adil ve Esme için hesaplaşma vakti gelip çatmıştı. Furtuna ailesi, Koçari Konağı'nda düzenlenen kına gecesinde saklanan büyük sırların ortaya çıkmasıyla sarsıntı yaşadı. Zorlu bir mücadelenin ardından tam hayalini kurdukları hayata adım atacaklarını düşünen Adil ve Esme ikilisi, düğün günü patlak veren krizle birlikte kaderin kendilerine hazırladığı ağır bir sınavın içine çekilmişti.