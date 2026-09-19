Prime time kuşağında başlayan nefes kesici rekabet, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Dizi tutkunları kumandalarına sarılırken gündüz kuşağının güçlü formatları ile akşamın dev bütçeli yapımları listeleri altüst etti. Ekran başında adeta fırtına koptu.

Ölçüm sonuçları medya dünyasındaki dengeleri bir kez daha değiştirdi. Zirve yarışı nefes kesti.

18 Eylül reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

18 Eylül Cuma günü yayınlanan yapımların izlenme karnesinde Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonunun ilk bölümüyle Total, AB ve 20+ABC1 gruplarının tamamında rakiplerine fark atarak günü lider tamamladı.

Fenomen yapım, değişen kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle üç kulvarda da zirveyi kimseye kaptırmadı. Kanal yönetiminin yüzü güldü.

Kategori Zirvedeki Yapım Reyting Oranı İkinci Sıradaki Yapım Total Kızılcık Şerbeti 5,86 Müge Anlı ile Tatlı Sert AB Kızılcık Şerbeti 5,47 MasterChef Türkiye 20+ABC1 Kızılcık Şerbeti 6,31 Müge Anlı ile Tatlı Sert

Kızılcık Şerbeti yeni sezona nasıl başladı?

Yaz tatilinin ardından ekrana dönen fenomen dizi, yayınlanan özetiyle dahi rakiplerine gözdağı vermeyi başardı.

Yapımın yeni bölümü 20+ABC1 grubunda 6,31 reytinge ulaşırken, hemen öncesinde ekrana gelen özet bölümü 4,11 puan toplayarak listenin üçüncü basamağına yerleşti. Bir dizinin hem yeni bölümüyle hem de özetiyle ilk üçe girmesi cuma gecesindeki üstünlüğünü pekiştirdi. Rekabet erken kızıştı.

Gündüz kuşağı ve ana haber yarışında tablo nasıl şekillendi?

ATV ekranlarının sabah klasiği Müge Anlı ile Tatlı Sert, güçlü rakiplerine rağmen gündüz kuşağındaki sarsılmaz tahtını koruyarak 20+ABC1 grubunda 4,27 reytingle genel klasmanın ikinci sırasına adını yazdırdı.

TV8'in mutfak savaşı MasterChef Türkiye, akşam kuşağında elde ettiği 3,50 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu. Haber bültenleri arasındaki yarışta ise Ozan Gündoğdu sunumuyla NOW Ana Haber 2,73 izlenme payına ulaşarak rakiplerini geride bıraktı ve günün en çok izlenen bülteni unvanını kaptı. Heyecan haftaya taşındı.