Bulaşık makinesi kullanırken yıllardır değişmeyen alışkanlıklardan biri, deterjan tabletini kapaktaki özel göze yerleştirmek. İngiltere merkezli tüketici kuruluşu tarafından yapılan karşılaştırmalı test ise farklı bir yöntemi gündeme taşıdı. Tablet doğrudan makinenin tabanına bırakıldığında temizlik sonucunda küçük de olsa fark görüldü.

İki farklı yöntem aynı makinede denendi

Tüketici kuruluşu bünyesinde çalışan Andrew Laughlin, bulaşık makinesi tabletini iki ayrı yöntemle test etti. İlk yıkamada tablet her zamanki gibi kapaktaki deterjan haznesine konuldu.

İkinci denemede ise tablet doğrudan makinenin iç tabanına bırakıldı. Yıkama sonrasında yapılan karşılaştırmada tabana konulan tabletin temizlik performansının standart yöntemden geri kalmadığı, hatta bulaşıkların az farkla daha temiz çıktığı görüldü.

Erimemiş tablet sorunu yaşayanların dikkatini çekti

Özellikle deterjan kapağının sıkışması veya zamanında açılmaması, yıkama sonunda tabletin bir bölümünün erimeden kalmasına yol açar.

Laughlin'e göre modern tabletler ön yıkama sırasında çözünmeye başlasa da bir anda tamamen erimez. Bu nedenle deterjan gözünde problem bulunan makinelerde tabletin doğrudan tabana bırakılması alternatif oluşturur.

Aktarılan verilere göre bulaşık makinelerinde karşılaşılan teknik sorunların yüzde 6'sı deterjan haznesiyle bağlantılı.

Tableti doğrudan tabana koyarken buna dikkat

Bu yöntemin her cihaz için geçerli olduğu düşünülmemeli. Öncelikle bulaşık makinesinin kullanım kılavuzuna bakılması gerekiyor.

Tabaklardaki büyük yemek artıkları temizlenmeli, bulaşıklar püskürtme kollarını engellemeyecek şekilde dizilmeli. Suda çözünen filme sahip tablet ise ambalajı çıkarılmadan makinenin tabanındaki uygun boşluğa bırakılır.

Tablet ön yıkamada çok erken eriyorsa standart deterjan gözüne dönmek daha doğru olur.

Üreticiler deterjan gözünü işaret ediyor

Test sonucu dikkat çekse de deterjan üreticilerinin yaklaşımı farklı. Tablet içerisindeki maddelerin yıkamanın doğru aşamasında devreye girmesi için deterjan haznesinin kullanılması öneriliyor.

Tabletin doğrudan makinenin tabanına konulması ön yıkama sırasında erken çözünmesine yol açar. Bu nedenle testte farklı bir sonuç alınsa da cihaz üreticisinin kullanım talimatı belirleyici olmayı sürdürüyor.