Son Mühür - Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretim aksadı. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan duyurulara göre bazı il ve ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, kimi bölgelerde ise yalnızca taşımalı eğitime ara verildi. Kar tatili kararlarında yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve çığ tehlikesi belirleyici oldu. Ayrıca birçok ilde hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli ile çocuğu kreş ya da anaokuluna giden annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.
13 Ocak 2026 Okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Ordu: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye (tüm okullar)
Kahramanmaraş:
Tüm ilçelerde: Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun, Nurhak
Kısmi: Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık (kırsal mahallelerdeki bazı okullar)
Muş: İl genelinde (üniversite hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumları)
Sinop:
Taşımalı eğitim: Ayancık, Gerze, Erfelek, Türkeli, Dikmen ve merkez ilçe
Kısmi taşımalı eğitim: Boyabat
Yozgat: İl merkeziyle Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan
Malatya:
Tüm okullar: Pütürge, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Doğanyol, Arguvan ve Darende
Taşımalı eğitim: Yazıhan (bazı okullar)
Tokat: İl genelinde
Sivas: Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş
Bingöl: İl genelinde
Mardin: Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur
Hakkari: İl genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları
Kırklareli: Vize ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara
Batman: Kozluk, Sason
Adıyaman: Çelikhan, Gerger, Sincik (Merkeze bağlı bazı köylerde tatil)
Kastamonu: (Taşımalı eğitime ara verilen ilçeler) İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre, Abana, Merkez
Tekirdağ: (Taşımalı eğitime ara verilen ilçeler) Malkara, Şarköy
Kayseri: İl genelinde tüm okullar tatil
Eskişehir: Mihalıççık ilçesi
Konya: Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır, Halkapınar
Samsun: İl genelinde tüm okullar tatil
Elazığ: Palu ve Maden (Karakoçan, Sivrice, Kovancılar taşımalı eğitim yok)
Kocaeli: İl genelinde taşımalı eğitim (özel eğitim dahil) durduruldu
Adana: Tufanbeyli ilçesi
Erzurum: Horasan, Köprüköy, Hınıs, Çat