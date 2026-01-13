Son Mühür - Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretim aksadı. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan duyurulara göre bazı il ve ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, kimi bölgelerde ise yalnızca taşımalı eğitime ara verildi. Kar tatili kararlarında yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve çığ tehlikesi belirleyici oldu. Ayrıca birçok ilde hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli ile çocuğu kreş ya da anaokuluna giden annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

13 Ocak 2026 Okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Ordu: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye (tüm okullar)

Kahramanmaraş:

Tüm ilçelerde: Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun, Nurhak

Kısmi: Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık (kırsal mahallelerdeki bazı okullar)

Muş: İl genelinde (üniversite hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumları)

Sinop:

Taşımalı eğitim: Ayancık, Gerze, Erfelek, Türkeli, Dikmen ve merkez ilçe

Kısmi taşımalı eğitim: Boyabat

Yozgat: İl merkeziyle Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan

Malatya:

Tüm okullar: Pütürge, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Doğanyol, Arguvan ve Darende

Taşımalı eğitim: Yazıhan (bazı okullar)

Tokat: İl genelinde

Sivas: Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş

Bingöl: İl genelinde

Mardin: Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur

Hakkari: İl genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları

Kırklareli: Vize ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara

Batman: Kozluk, Sason

Adıyaman: Çelikhan, Gerger, Sincik (Merkeze bağlı bazı köylerde tatil)

Kastamonu: (Taşımalı eğitime ara verilen ilçeler) İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre, Abana, Merkez

Tekirdağ: (Taşımalı eğitime ara verilen ilçeler) Malkara, Şarköy

Kayseri: İl genelinde tüm okullar tatil

Eskişehir: Mihalıççık ilçesi

Konya: Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır, Halkapınar

Samsun: İl genelinde tüm okullar tatil

Elazığ: Palu ve Maden (Karakoçan, Sivrice, Kovancılar taşımalı eğitim yok)

Kocaeli: İl genelinde taşımalı eğitim (özel eğitim dahil) durduruldu

Adana: Tufanbeyli ilçesi

Erzurum: Horasan, Köprüköy, Hınıs, Çat