Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve art arda yapılan ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini öğrenmek için “Benzin bugün kaç TL?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son durum ne?” gibi soruların yanıtını araştırıyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 12 kuruş zam yapıldı.

13 Ocak 2026 Zamlı akaryakıt fiyatı

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.21 TL

Motorin litre fiyatı: 54.81 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.02 TL

Motorin litre fiyatı: 54.62 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 55.87 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 56.14 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL