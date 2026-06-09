İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim alan milyonlarca çocuk, 2025-2026 eğitim öğretim dönemini noktalamak için gün sayıyor. Sınavların bitmesi ve e-Okul sisteminde notların netleşmeye başlamasıyla birlikte, gözler tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine çevrildi. "2026 yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını merak eden aileler için heyecanlı bekleyiş hız kazandı. Bakanlığın yayınladığı iş takvimi, okulların kapanacağı net tarihi ve 3 aylık tatilin tüm detaylarını erkenden ilan etti.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR VE MEB YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dönem başında paylaştığı çalışma takvimi, okulların kapanış tarihini net bir şekilde ortaya koyuyor. Takvime göre, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen sona eriyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm devlet okullarında ve özel okullarda o gün son ders zili çalacak. Böylece milyonlarca öğrenci için bir yılı aşkın süredir devam eden akademik maraton tamamlanmış olacak.

MEB 2026 KARNELER NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği karne günü 26 Haziran Cuma günü yapılacak. Öğrencilerin karneleri genellikle sabah 9.00 ile 11.00 arasında öğrencilere dağıtılıyor.

ÜÇ AYLIK YAZ TATİLİ RESMEN HANGİ GÜN BAŞLIYOR VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

26 Haziran'da karne alınmasının hemen ardından 2026 yaz tatili dönemi fiilen hayata geçiyor. Hafta sonunun bitişiyle birlikte, 29 Haziran 2026 Pazartesi gününden itibaren öğrenciler için tüm ders yükümlülükleri ortadan kalkacak.