Sağlık Bakanlığı, 1 Eylül'de başlayacak olan okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 'uyum' sürecine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, özellikle küçük yaştaki çocuklarda ortaya çıkabilecek olan ayrılık kaygısını en aza indirmek ve okula adaptasyon sürecini daha kolay hale getirmek için ailelerin doğru yaklaşımlar sergilemesi gerektiği belirtildi. Tatil sonrası okula dönüşün getirdiği psikolojik zorlukların, ailelerin desteğiyle aşılabileceği vurgulandı.

Kıyaslamadan uzak, olumlu bir yaklaşım sergileyin

Bakanlık, okula yeni başlayacak çocukların uyum süreçlerinde diğer akranlarıyla kıyaslanmaması gerektiğini belirtti. Bu durumun çocukların benlik algısına zarar verebileceği ve "seni bebeklerin gittiği sınıfa alırlar" gibi ifadelerin kesinlikle kullanılmaması gerektiği ifade edildi. Aile ortamından farklı, kurallı bir yapıya geçişin çocuklar için zorlayıcı olabileceği, bu süreçte ebeveynlerin çocuklarının duygularını anlaması ve onlara destek olması gerektiği vurgulandı.

Okul algısı çocukların ilgisini çekecek şekilde oluşturulmalı

Çocukların okula karşı olumlu bir tutum geliştirmesi, uyum sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Bakanlık, bu nedenle ailelerin çocuklarına okulu anlatırken olumlu ifadeler kullanmasını tavsiye etti. Okulun, oyunlar oynanan, yeni arkadaşlar edinilen ve keyifli etkinliklerin yapıldığı bir yer olarak tanıtılması gerektiği belirtildi. Ailelerin, çocuklarının yanında öğretmenler, okul veya sınıf hakkında olumsuz konuşmalardan kaçınması gerektiği de uyarılarda yer aldı.

Okul ve aile arasında güven köprüsü kurulmalı

Uyum sürecinde ailelerin, çocuklarının öğretmenlerine güven duymasını sağlaması ve bu güven duygusunu pekiştirmesi büyük önem taşıyor. Ailelerin, çocuklarına okula gidiş ve dönüşlerde eşlik etmeleri, aynı zamanda öğretmen ve okul yönetimiyle iş birliği içinde olmaları tavsiye ediliyor. Öğretmenler tarafından belirlenen günlük programlara uyum sağlanması ve çocukların bu programlar hakkında önceden bilgilendirilmesi, sürecin sorunsuz ilerlemesine yardımcı oluyor.

Tatil sonrası kaygısını azaltmak için ipuçları

Bakanlık, tatil sonrası okula başlama kaygısını azaltmaya yönelik önerilerde de bulundu. Çocukları sevdikleri spor aktivitelerine yönlendirmenin ve kuralları kademeli olarak uygulamanın, bu süreci başarıyla atlatmak için etkili yöntemler olduğu belirtildi. Aşırı kısıtlayıcı olmaktan kaçınmanın, çocukların bu yeni döneme daha kolay adapte olmasını sağlayacağı vurgulandı.