Mağaza yönetimi açılış için bavul, fincan takımı ve çeşitli ürünlerde 100 liraya satış kampanyası duyurdu. Ancak vatandaşların iddiasına göre, yalnızca 5-10 kişilik bir alışveriş sonrası ürünlerin “tükendiği” açıklandı. Bu durum kuyrukta saatlerce bekleyen vatandaşların tepkisine neden oldu.

Uzun kuyruklar, havasız ortam ve yetersiz personel

Kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmeye çalışan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kalabalık nedeniyle zaman zaman arbede yaşanırken, içerideki havasız ortam ve yeterli sayıda personelin bulunmaması tepkileri artırdı. 2,5 saat sırada beklediğini söyleyen birçok kişi, mağaza yönetimine tepki gösterdi.

“Algı yapıyorlar, vatandaşı kandırıyorlar”

İndirimlerin gerçeği yansıtmadığını belirten vatandaşlar, “İnsanları kandırıyorlar. 2,5 saat bekledik ama ürün kalmadı. Sadece algı yapıyorlar” diyerek sitem etti. Kalabalığın arasında ezilme tehlikesi yaşadıklarını dile getiren bazı kişiler, yaşanan organizasyon eksikliğine dikkat çekti.

Mağazadan tartışmalı paylaşım

Yaşanan tüm yoğunluğa rağmen mağaza yönetimi sosyal medya hesabından “Teşekkürler Demirtaş” notuyla bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım da vatandaşlar arasında tepkiyle karşılandı.