Hassas Mahallesi 6670 Sokak’ta yaşanan olayda Ömer Can T. (18), komşusu Kuddusi A.’yı (26) evine girdiği sırada tabancayla vurdu. Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken saldırgan, ardından kendi evine yöneldi.

Annesi ve kardeşine ateş açtı

Eline aldığı tabancayla evine giren Ömer Can T., annesi Medine T. (42) ve kardeşi U.T.’yi (10) hedef aldı. İki aile ferdini yaralayan genç, ardından silahı kafasına dayayarak intihar girişiminde bulundu.

112 ekipleri seferber oldu

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Hastanede tedavi altına alındılar

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan saldırgan Ömer Can T., annesi Medine T. ve kardeşi U.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Komşusu Kuddusi A.’nın ise sağlık durumunun daha iyi olduğu aktarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede detaylı çalışma yürütürken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı. Ömer Can T.’nin babasının ise kızının tedavisi için Adana’da bulunduğu belirtildi.