İstanbul’un tarihi ticaret merkezi Kapalıçarşı, geniş çaplı bir kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ticareti yapan bir şebekeye yönelik baskın düzenledi. Kapalıçarşı’daki 23 iş yerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olan malzemeler ele geçirilirken, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Soruşturma derinleşerek devam ediyor

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uzun zamandır izlemekte olduğu şebeke, kaçak yollarla Türkiye’ye pırlanta ve çeşitli değerli taşlar getiren ve bunları bilerek satın alan kişilerden oluşmaktaydı. Soruşturma dahilinde ilk olarak 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda, 155 kilo 602 gram ağırlığında, 1.359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu ifade edildi. Şüphelilerin ifadeleri, soruşturmanın daha da derinleşmesine olanak sağladı ve ekipler, Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerini hedef listesine aldı. Soruşturmanın gelişmesi dahilinde, Kapalıçarşı’daki 23 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Aramalarda, pırlantaların yanı sıra çeşitli değerli taşlar, 135 adet ziynet eşyası, 1.132 adet değerli maden taşı, çok sayıda ateşli silah, 267 parça tarihi eser ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonun toplam bilançosu, piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lirayı bulan bir mal varlığına ulaştı. Ele geçirilen tarihi eserlerin, kültürel miras açısından büyük önem taşıdığı ve kaçak yollarla yurtdışına çıkarılmasının önüne geçildiği belirtildi.