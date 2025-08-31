Yeni eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelindeki otogarlarda hareketlilik gözle görülür şekilde arttı. Özellikle büyükşehir otogarlarında öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluştururken, otobüs firmaları ek seferlerle talebi karşılamaya çalışıyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kala, şehir dışından öğrenim gördükleri yerlere dönmek isteyen üniversite ve lise öğrencileri, otogarlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Tatil için memleketlerine giden birçok öğrenci, eğitim yılına hazırlanmak amacıyla dönüş yolculuğuna başladı.

EK SEFERLER DÜZENLENİYOR

Otobüs firmaları, artan yolcu sayısı nedeniyle ek seferler düzenlemeye başladı. Bazı güzergâhlarda ise bilet bulmakta güçlük yaşandığı bildirildi. Firma yetkilileri, bu dönemde biletlerini son güne bırakmak istemeyen yolculara, rezervasyonlarını erkenden yapmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yoğunluk sadece otobüslerde değil, valiz taşıma noktaları, peronlar ve bekleme salonlarında da hissediliyor. Otogar güvenlik ekipleri ve zabıta görevlileri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.