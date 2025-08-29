Yalova’nın Armutlu ilçesinde, denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı Ayşe Betül Terzioğlu (71) ağır yaralandı. Yaralı kadının denizden çıkarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonuyla kayda alınırken, teknenin sahibi ve Kapaklı Mahallesi Muhtarı Ali T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza sahile yakın mesafede yaşandı

Olay, 25 Ağustos’ta saat 17.00 sıralarında Kapaklı Mahallesi İlibat Koyu’nda meydana geldi. Evine yaklaşık 20 metre mesafedeki koyda yüzen Terzioğlu’na, mahalle muhtarı Ali T.’nin kullandığı “İMPARATOR 77” isimli tekne çarptı. Bacaklarından yaralanan Terzioğlu, Ali T. tarafından denizden çıkarılmaya çalışıldı. O anlar sahildeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

“Kaçmaya fırsatım olmadı”

Ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Terzioğlu’nun sağ ve sol kaval kemiklerinde kırıklar olduğu, ayrıca açık yaradan kaynaklı enfeksiyon riski bulunduğu belirlendi. Ameliyatla uyluk kemiğine platin takılan Terzioğlu, ifadesinde şunları söyledi:

“Denize girmeden önce tekne olup olmadığını kontrol ettim. Yüzerken kafamı çevirdiğimde üzerime doğru süratle gelen bir tekne gördüm. Kaçmaya fırsatım olmadı, tekneyle çarpışma anı aynı anda gerçekleşti. Bacağımda çok şiddetli bir ağrı hissettim. Teknedeki bir kişi beni çekmek istedi ama acıdan hareket edemedim. Vatandaşlar beni sahile çıkardı. Bu tekne daha önce de sahile çok yakın ve hızlı şekilde geliyordu.”

Tekne sahibi serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekne sahibi Ali T., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.