Son Mühür/ Osman Günden- Kenan İmirzalıoğlu’nun ayrılığının ardından yarışmanın yeni sunucusu olan Kaynarca hakkında sosyal medyada bir kullanıcı, ünlü oyuncunun saçlarının ön kısmının protez olduğunu öne sürdü. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan yorum, tartışma yarattı.

Kaynarca’dan sert yanıt

Genelde sosyal medya yorumlarına cevap vermeyen oyuncu, bu iddiaya kayıtsız kalmayarak kullanıcıya kısa ama sert bir ifadeyle karşılık verdi. Kaynarca'nın tepkisi sosyal medyada hızla yayılarak gündem maddelerinden biri haline geldi.

Paylaşılan mesaj çok konuşuldu

Kaynarca’nın, “Yalancının…” ifadeleriyle başlayan cevabı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun bu çıkışı, hem yarışma izleyicileri hem de hayranları tarafından tartışıldı.