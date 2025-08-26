Son Mühür- Söyleşi sırasında bir vatandaş Bayülgen’e, “Bugünkü ekonomiyi nasıl görüyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Bayülgen ise esprili bir dille, “Müthiş, çok memnunuz” cevabını verdi. Ancak vatandaş, “Ben emekliyim, geçinemiyorum. Nasıl olacak?” sözleriyle tepki gösterince, salonda kısa süre sessizlik yaşandı.

Bayülgen bu çıkış karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Apıştım kaldım bu sözleriniz karşısında. Ne yapacağımı bilemedim, şoka girdim. Bir laf ettiniz, ben bittim sahnede” ifadelerini kullandı.

“En düşükten emekliyim”

61 yaşındaki sanatçı, aynı zamanda kendisinin de bir süredir emekli olduğunu belirtti. Bayülgen, “Telefonuma bin lira ikramiye yattı diye bildirim geliyor, bayılıyorum. Bir de ben en düşükten emekliyim, 16 bin 881 TL alıyorum” diyerek maaşını ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

“Bu konuya değinebilir misiniz?”

Salondaki bir başka izleyici de konunun devamını getirerek, “Emeklilerle ilgili var mı bir fikriniz? Bu konuya değinebilir misiniz?” diye ısrar etti. Bayülgen ise bu talebe esprili bir dille karşılık verdi:



“O kadar beni tehdit ediyorsun ki ‘Değinebilir misin?’ diye, baskı altındayım. Tabii ki değineceğim, sen iste ben her şeye değinirim.”

“Emekli maaşından küfretmeye başlarız”

Konuşmasını mizahi bir üslupla sürdüren Bayülgen, “Ben bu geceye bayıldım. Yanınıza geleceğim, emekli maaşından küfretmeye başlarız, atanamayan öğretmenleri çözeriz, bir de astsubaylara geçeceğiz” sözleriyle izleyiciyi güldürdü.

Ardından salondakilere dönerek, “Siz hakikaten benimle kafa buluyorsunuz, müthiş” diyen Bayülgen, kahkahalar eşliğinde programı noktaladı.

“Ne acayipsiniz”

Edremit’teki söyleşide yaşadığı bu anları unutmayacağını belirten Okan Bayülgen, “Ne acayipsiniz” diyerek salonu selamladı. Ünlü televizyoncunun emeklilik maaşına dair sözleri ve seyircilerle yaşadığı diyaloglar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.