Son Mühür - Oyuncu Oktay Kaynarca, hakkında yöneltilen suçlamalara ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Kaynarca, yaşadığı süreçte kendisine destek veren dostlarına ve sevenlerine teşekkür ederek, bunun bugüne kadar doğru bir yerde durduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Açıklamasında kolluk kuvvetlerine de değinen Kaynarca, görevini kanun ve nizam çerçevesinde, nezaketi elden bırakmadan yerine getiren güvenlik güçlerine teşekkür ettiğini belirtti.

“Adli tıp raporu yeterli cevap olacak”

Hakkındaki iddialara bu aşamada yanıt vermeyi gerekli görmediğini kaydeden Kaynarca, yakın zamanda Adli Tıp Kurumu’ndan çıkacak raporun fazlasıyla cevap niteliği taşıyacağını dile getirdi. Raporun kamuoyuyla bizzat paylaşılacağını bildirdi.

“Uyuşturucu ile mücadelede duruşum ortada”

Kaynarca, bugüne kadar uyuşturucu ile mücadele konusunda katıldığı konferansların kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğunu ifade etti. Devletini ve milletini seven insanlar olduklarını vurgulayan Kaynarca, bu konuda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini kaydetti.

“Yargının sonuna kadar arkasındayım”

Açıklamasında uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının her zaman yanında yer aldığını belirten Kaynarca, yürütülen her türlü faaliyeti desteklediğini aktardı. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını ifade eden Kaynarca, kendisine inanan ve destek veren herkese teşekkür ederek açıklamasını sonlandırdı.