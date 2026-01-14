Son Mühür - ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Trump’ın beslenme alışkanlıklarını “zehir” olarak nitelendirirken en çok konuşulan açıklamasını Dr. Mehmet Öz üzerinden yaptı. Kennedy, Öz’ün Trump’ın tıbbi kayıtlarını incelediğini ve Başkan’ın 70 yaş üstü kişiler arasında gördüğü en yüksek testosteron seviyesine sahip olduğunu belirttiğini aktardı. Sunucunun bu sözlere verdiği tepki kısa sürede gündem olurken, Kennedy’nin açıklamalarında öne çıkan başlık Trump’ın sağlık verileri ve dayanıklılığı oldu. Bu değerlendirme, Trump’ın yaşı ve sağlık durumu üzerine tartışmaların yeniden alevlendiği bir dönemde geniş yankı uyandırdı.

Trump'ın fast-food alışkanlığını eleştirdi

Kennedy, aynı programda Trump’ın beslenme alışkanlıklarını da sert bir dille ele aldı. Trump’ın fast-food ve işlenmiş gıdalara yöneldiğini, bunun sağlık açısından risk oluşturduğunu belirten Kennedy, buna karşın Başkan’ın fiziksel dayanıklılığına dikkat çeken yorumlarda bulundu. Tartışma yarattı Açıklamalar, bir yandan Trump’ın “abur cubur” ağırlıklı beslenmesi üzerinden eleştirilere yol açarken, diğer yandan Dr. Öz’e atfedilen “yüksek testosteron” ifadesiyle tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu ifadeleri Trump’a yönelik bir “güç gösterisi” olarak değerlendirirken, bazıları ise sağlık verilerinin siyasi tartışmanın konusu haline gelmesine tepki gösterdi.