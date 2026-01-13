İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dizi-film-müzik sektörü, medya ve iş dünyasına yönelik başlatılan yasaklı madde soruşturması kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugün yeni bir operasyon daha gerçekleşti. Bugün gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da olduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Ev hapsi talep edildi!

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol talebinde bulunarak Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. İki ünlü isim hakkında hakimlik kararını verdi.

Adli kontrolle serbestler!

Hem Oktay Kaynarca hem de Emel Müftüoğlu; yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturmanın seyrinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.

2 tutuklama!

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Sert ve Rabia Karataş ise tutuklandı.