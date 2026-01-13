Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Beyaz Saray’da yapılacak kritik görüşme öncesinde Kopenhag’da ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider de ABD’den gelen açıklamalara sert ve net mesajlarla karşılık verdi: Grönland’ın statüsü tartışmaya açık değil.

“Çatışma değil, diyalog istiyoruz”

Danimarka Başbakanı Frederiksen, son dönemde ABD’den gelen sert ve diplomasi dışı açıklamalara değinerek, Danimarka’nın yaklaşımının açık olduğunu vurguladı. Frederiksen, ülkesinin gerilim değil iş birliği istediğini belirterek, Grönland’ın herhangi bir pazarlık konusu yapılmasının söz konusu olamayacağını ifade etti.

“Grönland ABD’ye ait olmayacak”

Grönland Başbakanı Nielsen ise adanın kimliği ve siyasi duruşuna dikkat çekti. Grönland’ın Avrupa ve Atlantik dünyasıyla güçlü bağlara sahip olduğunu belirten Nielsen, bu bağların Danimarka’ya bağlı özerk statü çerçevesinde sürdürüldüğünü söyledi. Nielsen, olası bir tercihte ABD yerine Danimarka ve Avrupa kurumlarıyla yol yürümeyi seçeceklerini vurguladı.

Trump’ın açıklamaları tansiyonu yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın stratejik önemi ve doğal kaynaklarına ilişkin yaptığı açıklamalar, bölgede yeni bir diplomatik gerilimin fitilini ateşledi. Trump’ın, Grönland’ın ABD’nin güvenliği açısından kritik olduğu yönündeki sözleri, Kopenhag ve Nuuk yönetimlerinde rahatsızlık yarattı.

Beyaz Saray’da kritik zirve

Artan açıklamaların ardından, Danimarka ve Grönland dışişleri yetkililerinin Beyaz Saray’da ABD yönetimiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede Grönland’ın statüsü, bölgesel güvenlik ve Arktik bölgesindeki dengelerin masaya yatırılması öngörülüyor.

Arktik’te güç mücadelesi kızışıyor

Kuzey Kutbu’na yakın konumu ve zengin yer altı kaynaklarıyla dikkat çeken Grönland, son yıllarda küresel güçlerin odağı haline gelmiş durumda. Bölge üzerindeki diplomatik ve siyasi temasların artması, önümüzdeki dönemde yeni gerilimlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.