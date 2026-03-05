Son Mühür- Olay, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelmişti.

Okulda görev yapan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, 17 yaşındaki öğrencisi F.S.B.’nin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayda öğretmen Z.A. ile öğrenci S.K. de yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

MEB’den Fatma öğretmen için vefa kararı

Yaşanan olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan dikkat çeken bir karar geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, görev başındayken saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik’in kaybının hem eğitim camiasını hem de toplumu derinden sarstığı ifade edildi.

Açıklamada öğretmenliğin toplumsal açıdan büyük sorumluluk taşıyan bir meslek olduğuna vurgu yapılarak, “Fatma Nur Çelik’in adı görev yaptığı okulda yaşatılacak” denildi.

Okulun adı değiştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, öğretmenin görev yaptığı okulun isminin değiştirileceği bildirildi.

Buna göre Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin adı “Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak değiştirilecek.

Borsa İstanbul yönetimi de destek verdi

Okulun yapımını bağış yoluyla üstlenen Borsa İstanbul yönetiminin de bu karara destek verdiği açıklandı. Böylece öğretmenin ismi görev yaptığı okulda kalıcı olarak yaşatılacak.