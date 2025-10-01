Son Mühür - Liverpool galibiyetinin ardından Okan Buruk’tan dikkat çekici açıklamalar geldi. Beşiktaş derbisi öncesi önemli mesajlar veren Buruk, “Beşiktaş’tan Sergen Hoca’ya teşekkür etmek istiyorum. Takımın gelişimini net bir şekilde görüyoruz. Bu moral bizi o maça çok iyi hazırlayacak” dedi. Ayrıca oyuncuların en çok izin haberine sevindiğini belirten Buruk, “Yarın toparlanacaklar ve bir sonraki maça en güçlü şekilde hazırlanacağız. Beşiktaş’ın da yükselişte olduğunu söylemek gerekiyor. Biz de 8’de 8 motivasyonuyla sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

“Geçen gün basketbol ile ilgili bir basın toplantısı oldu, orada soru gelmedi çünkü basketbol futbol kadar bilinmiyor. Herkesin bir teknik adam olduğunu görüyoruz, bu da çok normal. Sahadaki teknik adam, evdeki teknik adam. Futbolun güzelliği de bu zaten”

''Bel altı olunca can sıkıcı oluyor''

“Türkiye’de çok az kaybettik ama Avrupa’da bazı mağlubiyetler yaşadık. Övgü olduğu gibi eleştiri de olacak. Ancak eleştiriler bel altı olunca can sıkıcı oluyor. Ekibimize saldırıyorlar, sanki biz yeni gelmişiz gibi davranılıyor. Kaç kişi gelip idmanları izledi, atletik ekibimizle iletişime geçti?”