Trendyol Süper Lig’in 6’ncı haftasında Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin önemli olduğunu ancak oyunun beklentilerin altında kaldığını söyledi.

“Konyaspor diri bir takımdı”

Rakibin lige iyi başladığını hatırlatan Buruk, maçın zor geçeceğini bildiklerini dile getirdi:

“Oyun olarak iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Son iki maçta üçlü oynamışlardı ama bugün farklı dizildiler. İlk yarıda baskı organizasyonumuzda sorunlar yaşadık. Devre arasında dizilişi değiştirdik. İkinci yarı daha iyi oynadık ve farkı açtık.”

“Şampiyonluk normalleştirilmemeli”

Türkiye’de şampiyon olmanın değerli olduğunu vurgulayan Buruk, “Dört büyük takımın büyük bütçeleri var. Yabancı teknik adamlar geliyor. Şampiyonluk hiçbir zaman normalleşmemeli. Biz kazandıkça bu sıradanlaşıyor ama aslında çok değerli” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’da hatalar daha ağır cezalandırılıyor”

Frankfurt karşısındaki mağlubiyete değinen Buruk, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig tempolarını kıyasladı:

“Avrupa’da hatalarınız çok daha kolay cezalandırılıyor. Frankfurt maçında ilk yarıyı 3-1 geride kapattık. Türkiye’de bu kadar ağır sonuçlarla karşılaşmıyorsunuz. Aynı tempoyu bulmak kolay olmuyor.”

UEFA verilerine eleştiri

UEFA’nın koşu mesafeleriyle ilgili paylaştığı verileri eleştiren Buruk, farklılıkların doğru sonuçlar yansıtmadığını belirtti:

“UEFA sitesinde görülen verilerde hatalar vardı. Bize gelen rakamlarla uyuşmadı. Atletik performans ekibimiz eleştirildi ama biz Türkiye’nin en az sakatlanan takımıyız. Ekibime güveniyorum.”

Osimhen’den umutlu mesaj

Takımın Nijeryalı forveti Victor Osimhen’in sakatlığı hakkında da bilgi veren Buruk, “Antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Ufak ağrıları var ama Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında ise sahada olmasını bekliyoruz” diye konuştu.